Intervenție promptă a jandarmilor din Alba Iulia: Bărbat aflat sub control judiciar, surprins furând băuturi alcoolice dintr-un magazin

„Cu viața mea apăr viața!”: O nouă ediție a concursului cu tematică de protecție civilă pentru elevi din Alba. Care au fost laureații „Cu viața mea apăr viața!” este deviza sub care se desfășoară an de an concursurile cu tematica de protecție civilă în care elevii din școlile gimnaziale și licee din județul Alba își […]