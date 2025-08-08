Intervenție de urgență a Poliției la Meteș. O femeie a fost bătută de concubinul fiicei sale

Intervenție de urgență a Poliției la Meteș. O femeie a cerut ajutor la 112 după ce a fost agresată de concubinul fiicei sale

Apel alarmant la 112, în dimineața zilei de ieri, din partea unei femei în vârstă de 36 de ani, din localitatea Meteș, județul Alba. Aceasta a anunțat faptul că mama sa a fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, în dimineața zilei de ieri, femeia în vârstă de 58 de ani, din localitatea Meteș, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi fost agresată fizic de concubinul fiicei sale, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

