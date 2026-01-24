Inter Sibiu – Hidro Mecanica Șugag 4-1 (2-0), într-o partidă amicală | Vizitatorii au testat mai mulți jucători la primul meci al anului

Inter Sibiu – Hidro Mecanica Șugag 4-1 (2-0), într-o partidă amicală | Vizitatorii, mulți jucători în probe la primul meci al anului

Într-o partidă de verificare, Inter Sibiu a învins pe Hidro Mecanica Șugag, scor 4-1 (2-0), duelul fiind primul din acest an pentru divizionarele terțe.

Vizitatorii au redus ecartul în repriza a doua prin Boldor (la 0-2), asta după ce în prima repriză, când scorul era egal, au ratat câteva ocazii excelente, antrenorul Radu Andone testând cu acest prilej mai mulți jucători, din județele Cluj și Sibiu.

Hidro Mecanica: Victor Raica (17 ani, Hermannstadt, fratele atacantului) – Neagu, E. Codrea, Vereșmortean (din Aiud, fost la CSU Alba Iulia), Hăprian, Hora, M. Găldean, Norbert, F. Budin, Mario Raica, Todoran; rezerve Dreghiciu, V. Domșa, Tocu (CS Zlatna), Kosmina-Vingărzan, Boldor, Bucur, Sandu, Herșa, Szabo.

Următoarele întâlniri de verificare sunt cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei (31 ianuarie), LPS Sebeș Under 19 (6 februarie), CSU Alba Iulia (14 februarie) și Spicul Daia Română (21 februarie)

