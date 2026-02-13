Curier Județean

Întâlnire la Câmpeni despre gestionarea arborilor periculoși din apropierea liniilor electrice: Soluții pentru prevenirea avariilor în Munții Apuseni

O întâlnire tehnică a avut loc astăzi, 13 februarie 2026, la Câmpeni, privind gestionarea arborilor aflați în culoarele liniilor electrice de medie și joasă tensiune, după ce fenomenele meteo severe din ianuarie au provocat avarii în rețelele de distribuție și întreruperi de curent în zona montană a județului.

Reuniunea a adus la aceeași masă autorități județene, reprezentanți ai ocoalelor silvice și ai distribuitorului de energie, pentru a identifica soluții concrete în teren.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Prefectura Alba, Instituția Prefectului – Județul Alba a organizat, în data de 12 februarie 2026, la sediul Primăriei orașului Câmpeni, o întâlnire de lucru dedicată gestionării arborilor situați în culoarele liniilor electrice de medie și joasă tensiune și problemelor silvice din zona montană a județului.

Întâlnirea se înscrie în seria demersurilor instituționale desfășurate la nivelul județului Alba privind gestionarea vegetației din proximitatea rețelelor electrice, după discuțiile anterioare purtate cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județ. Reuniunea de la Câmpeni a avut caracter tehnic și aplicat, cu participarea structurilor de specialitate implicate în intervențiile din teren.

Discuțiile au vizat situațiile generate de fenomenele meteorologice severe din luna ianuarie 2026, când doborâturile și rupturile de arbori au produs avarii rețelelor de distribuție a energiei electrice și întreruperi în alimentarea cu energie a comunităților din zona montană. Au fost analizate aspecte legate de intervențiile pentru îndepărtarea arborilor periculoși din culoarele de siguranță ale liniilor electrice, în special în situațiile în care proprietarii terenurilor nu sunt identificați sau nu există contracte de administrare silvică.

În cadrul întâlnirii, împreună cu ocoalele silvice din zona Munților Apuseni, a fost discutat modul de abordare privind realizarea lucrărilor de marcare a arborilor în vederea constituirii culoarelor de protecție pentru liniile electrice aeriene de 20 kV din zona Munților Apuseni. Aceste lucrări reprezintă prima etapă în realizarea culoarelor de protecție și urmează să fie efectuate în cel mai scurt timp, în baza cooperării dintre ocoalele silvice, operatorul de distribuție a energiei electrice și unitățile administrativ-teritoriale.

Participanții au discutat cooperarea dintre autoritățile silvice, operatorul de distribuție a energiei electrice și unitățile administrativ-teritoriale pentru identificarea situațiilor de risc, intervenții coordonate și prevenirea tăierilor necontrolate. Totodată, au fost prezentate propunerile de modificare și completare a Codului Silvic (Legea nr. 331/2024), formulate la nivelul ocoalelor silvice din zona montană a județului Alba, privind intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție ale infrastructurii.

