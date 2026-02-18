Actualitate

Întâlnire între FBI și MAI în Washington: ,,Am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”. Ce teme au fost discutate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit marți, la Washington, cu o delegație din conducerea FBI, în cadrul unei discuții bilaterale dedicate cooperării instituționale.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, întâlnirea a reprezentat o dezvoltare a discuţiei avute anterior, în luna decembrie, la Washington, între ministrul Predoiu şi directorul FBI.

În cadrul întâlnirii, discuţiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităţilor de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internaţională organizată, a traficului de droguri, combaterea migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalităţii şi a terorismului.

De asemenea, s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională şi specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din Bucureşti şi al Academiei de Poliţie a FBI de la Quantico.

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetăţenilor şi a comunităţilor din România şi SUA faţă de cele mai grave forme de criminalitate internaţională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare şi am discutat modalităţile concrete de a o face. Am discutat şi am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creşterea gradului de siguranţă publică în România. Cooperarea cu FBI serveşte acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii şi prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie şi cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări şi am stabilit direcţiile de acţiune concretă”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu, citat în comunicatul MAI.  

