INFOTRAFIC: Restricții de circulație luni, pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Se vor efectua lucrări de reparații la partea carosabilă și rosturile de dilatație

Traficul este restricționat luni, 18 ianuarie 2021, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, atât pe sensul Sibiu – Sebeș, cât și pe sensul Deva – Sibiu pentru efectuarea de lucrări la carosabil, respectiv la rosturile de dilatație. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să manifeste prudență la volan.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, astăzi, 18 ianuarie începând cu ora 09.00, până în data de 20.01.2021., se vor efectua lucrări de reparații la partea carosabilă după cum urmează;

– km 255+800 – 259, restricționate prima sau a doua bandă, în funcție de lucrare, pe sensul de deplasare Sibiu – Sebeș, pe raza localității Cristian, jud. Sibiu, în vederea efectuării de lucrari reparații carosabil;

– km 356, sensul de deplasare Deva – Sibiu, în zona Simeria, județul Hunedoara, restricționate banda de urgență si prima bandă, pentru lucrări reparație rost dilatatie.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență la volan, să se asigure şi să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare și să crească distanța de siguranță între vehicule.