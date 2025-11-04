Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte
Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce produse s-au înregistrat creșteri semnificative
În luna septembrie 2025, preţurile de consum au înregistrat o creştere uşoară faţă de luna august, indicele preţurilor de consum fiind de 100,36%. De la începutul anului, rata inflaţiei a ajuns la 8,5%, iar comparativ cu luna septembrie 2024, inflaţia anuală s-a situat la 9,9%.
Totodată, rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025), raportată la perioada similară anterioară, a fost de 6,1%.
Comparativ cu luna anterioara (august 2025), preţurile de consum în luna septembrie 2025 au fost mai mari cu 0,36%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat scadere de 0,20%, la mărfurile nealimentare crestere de 0,53%, iar la servicii au crescut cu 0,85%.
Fata de luna anterioara scăderi de prețuri se înregistrează la:
- a) mărfuri alimentare : fructe proaspete (-7,82%). cartofi (-6,35%), alte legume si conserve de legume (-3,57%), malai (-1,92%), carne de porcine (-0,66%), faina (-0,33%), ulei comestibil (-0,06%), vin (-0,01%);
- b) mărfuri nealimentare : gaze (-2,00%)
Creșteri de prețuri ( peste 1%) s-au inregistrat la:
- a) Mărfuri alimentare – citrice si fructe meridionale (+1,85%), lapte de vaca (+1,60%);
- b) Mărfuri nealimentare – confectii (+1,51%), tricotaje (+1,05%);
- c) Servicii –transport rutier (+2,17%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+1,93%), cinematografe, teatre, muzee, invatamant si turism (+1,85%), restaurante, cafenele, cantine (+1,50%), alte servicii cu caracter industrial (+1,33%), ingrijire medicala ( +1,26%), alte servicii ( +1,25%), igiena si cosmetica (+1,08%).
Comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile de consum în luna curenta au fost mai mari cu 9,88%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat o creştere de 7,86%, la mărfurile nealimentare preţurile au crescut cu 11,09%, iar la servicii cu 10,36%.
Se înregistrează scăderi de prețuri la:
- a) mărfuri alimentare: cartofi (-10,43%), zahar (-2,44%), alte legume si conserve de legume (-0,99%), malai (-0,93%);
- b) mărfuri nealimentare: gaze (-2,04%) ;
- c) servicii: transport aerian (-14,91%), telefonie (-1,33%), abonamente radio-TV (-0,18%).
Creșteri semnificative de prețuri la:
- a) Mărfuri alimentare, creșteri de peste 8%:fructe proaspete (+32,42%), cafea (+17,08%), lapte de vaca (+11,02%), ulei comestibil (+10,63%), margarima (+10,13%), carne de bovine (+9,41%), paine (+9,40%), conserve din fructe (+9,17%), oua (+9,01%), citrice si alte fructe meridionale (+8,78), specialitati de panificatie (+8,48%) carne de pasare (+8,41%);
- b) Mărfuri nealimentare, cresteri de peste 8%: energie electrica (+69,16%), energie termica (+13,63%), carti, ziare si reviste (+10,48%), alte marfuri nealimentare (+8,89%), detergenti (+8,83%), (+tutun si tigari (+8,67%), tricotaje (+8,46%);
- c) Servicii, cresteri de peste 11%: igiena si cosmetica (+19,52%), transport C.F.R (+18,59%), alte servicii cu caracter industrial (+17,66%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+15,76%), confectionat si reparat imbracaminte si incaltaminte (+15,15%), ingrijire medicala (+13,75%), restaurante, cafenele, cantine (+13,27%), apa, canal, salubritate (+12,90%), servicii postale (+12,45%), transport urban (+11,74%), alte servicii (+11,35%).
