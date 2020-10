Industria HoReCa din Alba, demersuri pentru adeziunea la CJSU, ca reprezentanți ai agenților economici din județ

Reprezentanții paginii de socializare framm’s, au postat pe pagina de socializare un mesaj prin care anunță faptul că au pornit demersurile legale pentru a fi acceptați ca membri în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în calitate de reprezentanți ai agenților economici.

„Am facut azi o chestie noua pentru industria ospitalității din Alba Iulia. Am urmat exemplul celor de la #breaslacarciumarilorbrasoveni si am depus o „adresa” la CJSU Alba Iulia in care solicitam acceptarea ca membri in CJSU in calitate de reprezentanti ai agentilor econimici din domeniul horeca din Alba Iulia.

Este pentru prima data cand am strâns 14 stampile pe o foaie oficiala (si cu siguranta strangeam mai multe daca aveam timp) si pentru prima data cand ne-am unit pentru un scop comun: Nu inchideti iarasi horeca!

Asteptam răspuns, va tinem la curent

Pub skit 77, Dante, Carpaccio, Brothers, Roua, Gavroche, Alloro, Rosenthalers, Enjoy, Zocco, Centro, Somm, Roberta si framm’s incearca sa fie bine ca sa nu fie rau”, au scris reprezentanții localului framm’s pe pagina de socializare.