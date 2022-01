Indicele de corecție la pensie în anul 2022: Ce pensii vor primi cei care se vor pensiona în 2022?

CALCULATOR salariu net 2022. Cât din salariul brut mai rămâne dupa plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale ( CAS, CASS) la stat

Salariul minim pe economie a crescut, de la 1 ianuarie, de la 2.300 la 2.550 de lei brut, iar angajatorii nu mai pot plăti un salariat cu venitul minim mai mult de 2 ani, a stabilit guvernul. Obligația este valabilă atât pentru contractele în curs cât și pentru cele viitoare.

Aproximativ o treime dintre angajații din România sunt plătiți acum cu salariul minim, iar Guvernul a stabilit că niciun angajator nu poate acorda acest venit unui om mai mult de 2 ani. Cuantumul salariului minim net, este în 2022 de 1.524 de lei. Este obligat să crească salariul însă majorarea poate fi în orice cuantum.

Salariul minim pe economie 2022

Termenii folositi in contabilitate sau pe piata muncii pot fi destul de dificili pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu acestia. Astfel, cuvinte precum salariu brut, salariu net, salariu complet sau salariul minim pe economie pot crea confuzie in mintea unui simplu angajat.

Ce inseamna salariu

Salariu reprezinta suma de bani pe care un angajat o primeste lunar (o data sau de doua ori pe luna, adica avans si lichidare) in urma muncii pe care o presteaza la locul de munca in baza unui contract. In general, programul de lucru al unui angajat este de 40 de ore pe saptamana. Exista 3 tipuri de salarii: brut, net si complet.

Ce inseamna salariu net

Salariu net reprezinta suma de bani pe care o primesti in mana dupa scaderea din salariul brut a contributiilor catre stat. Aceasta suma difera in functie de acordul dintre cele doua parti: angajat, respectiv angajator.

Ce inseamna salariu brut

Contributiile obligatorii la stat pentru fiecare salariat sunt CAS (pensia), CASS (asigurarea medicala) si impozitul pe venit. Salariu net impreuna cu calculul acestor contributii, cumulat, reprezinta salariu brut.

Salariu brut este discutat la incheierea unui contract de munca cu angajatorul. In acest contract trebuie specificate cu exactitate informatiile despre munca pe care o prestezi, numarul de ore lucratoare, programul de lucru, metoda de plata, zilele de concediu, bonusuri, tichete de masa, etc.

Diferenta dintre salariu net si brut

Practic, diferenta dintre salariul net si brut este ca cel net ii revine in totalitate angajatului, in vreme ce salariul brut reprezinta suma pe care angajatul o primeste in mana alaturi de taxele pe care acesta le datoreaza statului si care sunt platite de angajator.

Salariul complet reprezinta adaugarea la salariu brut a taxei obligatorii a angajatorului, numita contributie asiguratorie de munca, in valoare de 2,25%.

Salariu minim brut

Conform HG nr. 1071 din 2021, valorile salariului minim in Romania vor fi majorate incepand cu 1 ianuarie 2022.

Astfel, salariul minim pe economie va fi marit la 2550 de lei. Anterioara marire a salariului minim brut a fost la 1 ianuarie 2021, cand salariul minim brut a crescut de la 2230 de lei la 2300.

