Inconștiență la volan, pe mai multe drumuri din Alba: Șoferi băuți, cu dosare penale după ce au fost opriți de polițiști în trafic

Polițiștii din Alba au oprit în trafic doi șoferi care s-au urcat băuți la volan. Un bărbat din Sebeș și altul din Sibiu s-au ales cu dosare penale.

Citește și: Bărbat din Șpring, REȚINUT de polițiști: S-a urcat la volan ,,mort de beat” și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea 

Potrivit IPJ Alba, în noapte de 14/15 februarie 2026, în jurul orei 02.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sibiu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,60 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

La data de 14 februarie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe DN 1, în zonă denumită generic ,.Trei poduri”, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

