Curier Județean

31 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

31 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează duminică, 31 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Citește și: VIDEO | Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit în zona Petrom

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

31 mai 2026

De

ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit în zona Petrom Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 13.45, în Sebeș. Două autoturisme s-au ciocnit în zona Petrom din municipiu. Citește și: UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan în Alba Iulia, în două zile diferite, fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

31 mai 2026

De

Bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan în Alba Iulia, în două zile diferite, fără permis de conducere Un bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan în Alba Iulia, în două […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 iunie 2026 – Ziua Copilul, la Sebeș: Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

31 mai 2026

De

Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul Primăria Sebeș va asigura transportul copiilor tur-retur, de 1 iunie 2026, pe mai multe rute, spre manifestările organizate de Ziua Copilului în diferite locații din municipiu. Municipiul Sebeş asigură transportul copiilor cu ocazia evenimentului ,,SĂRBĂTOAREA COPILĂRIE”, organizat de Primăria Municipiului Sebeş şi Centrul […]

Citește mai mult