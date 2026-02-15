Bărbat din Șpring, REȚINUT de polițiști: S-a urcat la volan ,,mort de beat” și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Șpring a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat la volan ,,mort de beat” și fără permis de conducere. Avea o alcoolemie de 1,23 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Șpring, județul Alba, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere.

În noaptea 14/15 februarie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Șpring, autoturismul condus de bărbatul de 37 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,23 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mai mult, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere.

,,Consumul de alcool sau substanțe psihoactive afectează abilitățile cognitive și motorii, conducătorii aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive având probleme de concentrare și coordonare.

Nicio cantitate de alcool, la volan, nu este sigură, întrucât afectează percepția, timpul de reacție și coordonarea, iar viața participanților la trafic este pusă în pericol. Fiți responsabili!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.