Curier Județean

Bărbat din Șpring, REȚINUT de polițiști: S-a urcat la volan ,,mort de beat” și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea 

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 15.000 lei și patru permise de conducere reținute

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

15 februarie 2026

De

Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 15.000 lei și patru permise de conducere reținute Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat în noaptea de 14/15 februarie 2026, în intervalul orar 22.00 – 02.00, o acțiune, pe raza municipiului și a localităților Galda de Jos și Vințu de Jos, pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Inconștiență la volan, pe mai multe drumuri din Alba: Șoferi băuți, cu dosare penale după ce au fost opriți de polițiști în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 februarie 2026

De

Inconștiență la volan, pe mai multe drumuri din Alba: Șoferi băuți, cu dosare penale după ce au fost opriți de polițiști în trafic Polițiștii din Alba au oprit în trafic doi șoferi care s-au urcat băuți la volan. Un bărbat din Sebeș și altul din Sibiu s-au ales cu dosare penale. Citește și: Bărbat din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Competență nouă pentru comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Alba Iulia: Va căuta soluții și pentru chiriașii evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

15 februarie 2026

De

Competență nouă pentru comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Alba Iulia: Va căuta soluții și pentru chiriașii evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Alba Iulia urmează să primească o competență nouă. Este vorba de soluționarea cererilor depuse […]

Citește mai mult