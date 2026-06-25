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UPDATE | TRAGEDIE la Ocna Mureș: Bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani DECEDAT după ce a căzut de la etajul al treilea al unui bloc

Ioana Oprean

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TRAGEDIE la Ocna Mureș: Bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani DECEDAT după ce a căzut de la etajul al treilea al unui bloc

În această după-amiază, în jurul orei 17:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment în orașul Ocna Mureș, pe strada Aleea Independenței, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani ar fi căzut de la etajul al treilea al unui imobil, a transmis IPJ Alba joi, 25 iunie 2026, la ora 17.43. 

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La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție și personal medical, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor. Victima a fost găsită în stare gravă, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

IPJ Alba continuă verificările pentru clarificarea situației și stabilirea tuturor detaliilor relevante.

UPDATE IPJ Alba, ora 18.08: 

Din nefericire, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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