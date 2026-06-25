Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”.

Președintele Nicușor Dan a declarat că este pe deplin conștient de responsabilitatea mandatului său și că toate deciziile pe care le ia au în vedere binele României, subliniind însă că, în anumite situații, „este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”.

,,Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Ãsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a declarat, miercuri seară, Nicușor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care șeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa, conform Agerpres.

Referindu-se la situația politică actuală, președintele a arătat că s-ar întrevede șansa unui guvern până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

,,Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Din ce-au anunțat public – eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se ține de cuvânt – se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în București toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a afirmat șeful statului, în cadrul unei declarații de presă, la Cluj, unde a avut o discuție privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.

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