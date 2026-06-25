Executarea silită a Primăriei Alba Iulia de către STP: „Primăria Municipiului Alba Iulia nu fuge de responsabilitate, dar nici nu poate accepta ca bugetul orașului să fie executat pentru sume contestate, aflate deja în analiza instanțelor”

„Primăria Municipiului Alba Iulia nu fuge de responsabilitate, dar nici nu poate accepta ca bugetul orașului să fie executat pentru sume contestate, aflate deja în analiza instanțelor”, se arată într-un punct de vedere transmis de administrația locală în seara zilei de joi, 25 iunie 2026.



Iată punctul de vedere integral al Primăriei Alba Iulia:

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind executarea silită inițiată de către STP S.A. împotriva Primăriei Municipiului Alba Iulia, transmitem faptul că am luat act de documentele comunicate și vom formula de îndată toate demersurile legale necesare pentru protejarea interesului public și a bugetului local.

Suma invocată în procedura de executare, de peste 13 milioane de lei, vizează facturi care fac deja obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Prin urmare, nu discutăm despre o datorie recunoscută de Primărie și nici despre sume pe care administrația locală le-ar fi refuzat nejustificat, ci despre pretenții financiare contestate, care trebuie clarificate de instanțele competente.

Primăria Municipiului Alba Iulia va formula contestație la executare și va solicita suspendarea executării silite. De asemenea, vor fi utilizate toate căile procedurale disponibile pentru a preveni blocarea nejustificată a activității instituției și afectarea serviciilor publice destinate albaiulienilor.

Este important ca cetățenii să înțeleagă diferența dintre o procedură de executare inițiată pe baza unor facturi și stabilirea definitivă a existenței unor datorii. Faptul că o executare silită a fost încuviințată procedural nu înseamnă că instanța s-a pronunțat definitiv asupra fondului litigiului dintre Municipiul Alba Iulia și STP.

În astfel de proceduri, instanța verifică în principal existența formală a unui titlu executoriu și condițiile procedurale pentru începerea executării, nu tranșează definitiv toate apărările de fond ale debitorului. Tocmai de aceea legea permite contestația la executare și suspendarea executării atunci când există motive temeinice.

Este falsă afirmația potrivit căreia încheierea Judecătoriei Alba Iulia ar fi „fără cale de atac”, în sensul că Municipiul Alba Iulia nu ar mai avea niciun mijloc legal de apărare. Potrivit art. 712 din Codul de procedură civilă, Municipiul Alba Iulia are dreptul ca, în termen de 15 zile de la primirea actelor de executare, să formuleze contestație la executare. Odată cu acest demers, Primăria va solicita și suspendarea provizorie a executării silite, până la soluționarea cererii formulate în cadrul contestației la executare.

Reamintim că Primăria Municipiului Alba Iulia a achitat către STP sumele aprobate prin bugetul local și asumate legal. Diferențele solicitate peste bugetul aprobat de Consiliul Local sunt contestate, iar plata unor sume aflate în litigiu, fără clarificare judiciară, ar însemna o folosire iresponsabilă a banilor publici. Municipiul Alba Iulia are obligația de a proteja bugetul local, nu de a achita sub presiune sume contestate, înainte ca instanțele să stabilească dacă acestea sunt datorate.

Înțelegem preocuparea cetățenilor față de situație și îi asigurăm că funcționarea administrației locale și continuitatea serviciilor publice rămân priorități. Vom acționa rapid și legal pentru deblocarea situației, pentru apărarea interesului municipiului și pentru protejarea banilor albaiulienilor.

Primăria Municipiului Alba Iulia nu fuge de responsabilitate, dar nici nu poate accepta ca bugetul orașului să fie executat pentru sume contestate, aflate deja în analiza instanțelor”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)