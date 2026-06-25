ACCIDENT în Aiud: Impact între un autoturism și un ATV pe strada Ostașilor

Traficul rutier este îngreunat pe strada Ostașilor din municipiul Aiud, ca urmare a producerii unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un ATV, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba joi, 25 iunie 2026, la ora 16.45.

La fața locului intervin echipaje de poliție.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor și cauzelor producerii evenimentului rutier.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonă, să respecte indicațiile polițiștilor și să ia în calcul posibile întârzieri până la finalizarea intervenției și reluarea normală a traficului, îngreunat în momentul transmiterii acestor informații.

sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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