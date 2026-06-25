UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între 2 autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între 2 autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical, în urma producerii unui accident rutier în municipiul Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, în zona Protos.
Anunțul a fpst făcut de ISU Alba joi, 25 iunie 2026, la ora 17.06.
În eveniment sunt implicate două autoturisme, iar, din primele informații, nu sunt persoane încarcerate. Echipajele operative acționează pentru evaluarea situației, asigurarea zonei și acordarea asistenței medicale persoanelor implicate, dacă aceasta se impune.
Pentru gestionarea intervenției au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Alba.
Misiunea este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția situației operative.
foto: ISU Alba
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