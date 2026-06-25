VIDEO | Copil de 4 luni, salvat la Alba Iulia de un jandarm aflat în timpul liber dintr-o mașină încuiată accidental, la peste peste 30 C
Copil de 4 luni, salvat la Alba Iulia de un jandarm aflat în timpul liber dintr-o mașină încuiată accidental, la peste peste 30 C
Momente de panică pentru doi părinți din Alba Iulia, după ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul a rămas blocat în mașină.
Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.
Recomandări:
* Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.
* La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.
* Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.
* Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112
sursa: Jandarmeria Alba
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