VIDEO | Copil de 4 luni, salvat la Alba Iulia de un jandarm aflat în timpul liber dintr-o mașină încuiată accidental, la peste peste 30 C

Copil de 4 luni, salvat la Alba Iulia de un jandarm aflat în timpul liber dintr-o mașină încuiată accidental, la peste peste 30 C

Momente de panică pentru doi părinți din Alba Iulia, după ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul a rămas blocat în mașină.

Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.

Recomandări:

* Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.

* La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.

* Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.

* Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112

sursa: Jandarmeria Alba

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