UPDATE FOTO | Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr prins sub un utilaj agricol, în stare critică. A fost solicitat elicopterul SMURD
Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează și elicopterul SMURD
Secția de pompieri Câmpeni a intervenit astăzi în localitatea Mătișești, comuna Horea, pentru salvarea unei persoane surprinse sub un utilaj agricol, cel mai probabil un tractor.
Citește și: UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Conform informațiilor preliminare transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, la fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile locale au precizat că vor reveni cu detalii după finalizarea intervenției.
UPDATE 17:07
Forțele de intervenție au ajuns la locul incidentului.
Persoana implicată, un bărbat de aproximativ 25 de ani, se află în stop cardio-respirator. Echipajul medical prezent la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare.
ISU Alba monitorizează situația.
UPDATE 17:47
La intervenție se deplasează și elicopterul SMURD, transmit reprezentanții ISU Alba.
