Rămâi conectat

Ştirea zilei

UPDATE FOTO | Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr prins sub un utilaj agricol, în stare critică. A fost solicitat elicopterul SMURD

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează și elicopterul SMURD

Secția de pompieri Câmpeni a intervenit astăzi în localitatea Mătișești, comuna Horea, pentru salvarea unei persoane surprinse sub un utilaj agricol, cel mai probabil un tractor.

Citește și: UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș

Conform informațiilor preliminare transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, la fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile locale au precizat că vor reveni cu detalii după finalizarea intervenției.

UPDATE 17:07

Forțele de intervenție au ajuns la locul incidentului.

Persoana implicată, un bărbat de aproximativ 25 de ani, se află în stop cardio-respirator. Echipajul medical prezent la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare.

ISU Alba monitorizează situația.

UPDATE 17:47

La intervenție se deplasează și elicopterul SMURD, transmit reprezentanții ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

16 septembrie 2025

De

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea rechizitoriului. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

16 septembrie 2025

De

Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și animalele lor de companie.  Pentru a marca acest demers, edilul Emil Boc și-a plimbat cățelul prin sediul instituției, anunțând oficial că toate spațiile publice ale Primăriei sunt accesibile și ,,prietenilor”necuvântători. „De astăzi, animalele de companie […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 septembrie 2025: 577 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

16 septembrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 septembrie 2025: 577 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Digitalizarea blocată de birocrație: Instituțiile din România nu pot citi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele necesare

Digitalizarea blocată de hârțogărie: Instituțiile din România nu pot folosi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele...
Actualitateacum 2 ore

Furtuna Zack lovește România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale de 120 km/h

Furtuna Zack lovește și în România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

UPDATE FOTO | Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr prins sub un utilaj agricol, în stare critică. A fost solicitat elicopterul SMURD

Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează...
Ştirea zileiacum 7 ore

Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 17 minute

,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P)

,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P) Într-o lume grăbită, când...
Curier Județeanacum 7 ore

FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului

Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 4 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale

Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi

16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea