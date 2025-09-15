UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
O persoană a rămas blocată luni, în jurul orei 12.30, sub un utilaj forestier răsturnat pe Valea Vințului. Intervin pompierii din Sebeș pentru salvarea victimei.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru salvarea unei persoane în loc. Vințu de Jos, Valea Vințului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre de un utilaj forestier răsturnat, posibil o persoana conștientă, blocată sub utilaj.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare și 1 echipaj de prim ajutor.
Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.
UPDATE, ora 13:17
Bărbatul de aproximativ 52 de ani a fost extras de sub utilajul agricol, conștient, cooperant, și a fost transportat la Centru de primiri Urgențe, din cadrul Spitalului municipal Sebeș.
