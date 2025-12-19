Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu

Un incident grav a avut loc vineri seara, în jurul orei 18.00, în Alba. O persoană a fost surpinsă de un utilaj agricol între geomal și Geoagiu.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru salvarea unei persoane surprinse de un utilaj agricol, posibil inconstientă, între localitățile Geomal și Geoagiu.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 Ambulanta SAJ si 1 echipaj SMURD TIM.

UPDATE: Echipajele au ajuns la locul producerii evenimentului. Persoana, un bărbat de aproximativ 38 de ani, prinsă de mecanismul unei combine de recoltat, a fost extrasă din utilaj, inconștientă.

S-au început manevrele de resuscitare.

UPDATE 2: Din fericire, persoana a răspuns manevrelor de resuscitare. Aceasta va fii transportată la UPU Alba de către echipajul SMURD TIM. Vârstă persoanei este de aproximativ 58 ani.

Foto: arhivă

