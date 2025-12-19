Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu
Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu
Un incident grav a avut loc vineri seara, în jurul orei 18.00, în Alba. O persoană a fost surpinsă de un utilaj agricol între geomal și Geoagiu.
Citește și: VIDEO | Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital
Secția de pompieri Aiud intervine pentru salvarea unei persoane surprinse de un utilaj agricol, posibil inconstientă, între localitățile Geomal și Geoagiu.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 Ambulanta SAJ si 1 echipaj SMURD TIM.
UPDATE: Echipajele au ajuns la locul producerii evenimentului. Persoana, un bărbat de aproximativ 38 de ani, prinsă de mecanismul unei combine de recoltat, a fost extrasă din utilaj, inconștientă.
S-au început manevrele de resuscitare.
UPDATE 2: Din fericire, persoana a răspuns manevrelor de resuscitare. Aceasta va fii transportată la UPU Alba de către echipajul SMURD TIM. Vârstă persoanei este de aproximativ 58 ani.
Foto: arhivă
