VIDEO | Într-un oraș din Alba a început o amenajare floricolă pe scară largă: Peste 130.000 de răsaduri de flori vor fi plantate

Într-un oraș din Alba a început o amenajare floricolă pe scară largă: Peste 130.000 de răsaduri de flori vor fi plantate

În municipiul Blaj a început de două zile amenajarea floricolă, a anunțat miercuri, 6 mai 2026 primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

Peste 130.000 de răsaduri de flori pe care le achiziționăm de la o firmă de lângă Târgu Mureș cu care lucrăm de 12 ani, cu o calitate deosebită, vor fi plantate în municipiul Blaj.

Ca în fiecare an, încercăm ca spațiul public, mai ales din zona centrală, să fie un spațiu atrăgător, primitor, îmbietor pentru plimbări, pentru vizite…

Știți că țin foarte mult la curățenie, amenajare, aranjare.

Sper să finalizăm amenajarea floricolă a municipiului Blaj până la „Sărbătoarea Libertății” 2026.

Amenajarea floricolă este un element fundamental și definitoriu pentru Blaj”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

