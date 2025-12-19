VIDEO | Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital

Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital

Un accident rutier a avut loc în Ighiu, astăzi, 19 decembrie, în urma căruia o persoană a fost transportată la spital. Trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier care a rezultat cu rănirea unei persoane.

Momentul impactului violent a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind momentul în care un autoturism intră pe contrasens și se izbește cu putere de o dubă. Imediat după impact, mai multe persoane au intervenit de urgență pentru a afla starea de sănătate a victimelor implicate în incidentul rutier.

Potrivit ISU Alba, când echipajele au ajuns la fața locului, 3 oameni au avut nevoie de asistență medicală. În urma impactului, o persoană a fost transportată de urgență la spital.

,,Ca urmare a accidentului rutier, 1 persoană va fi transportată la UPU Alba de către ambulanța SAJ”, a mai transmis ISU Alba.

