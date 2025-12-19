Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital

Un accident rutier a avut loc în Ighiu, astăzi, 19 decembrie, în urma căruia o persoană a fost transportată la spital. Trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier care a rezultat cu rănirea unei persoane.

Momentul impactului violent a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind momentul în care un autoturism intră pe contrasens și se izbește cu putere de o dubă. Imediat după impact, mai multe persoane au intervenit de urgență pentru a afla starea de sănătate a victimelor implicate în incidentul rutier.

Citește și: VIDEO | UPDATE ACCIDENT rutier în Ighiu: Trei autoturisme, implicate. O persoană, transportată la spital

Potrivit ISU Alba, când echipajele au ajuns la fața locului, 3 oameni au avut nevoie de asistență medicală. În urma impactului, o persoană a fost transportată de urgență la spital.

,,Ca urmare a accidentului rutier, 1 persoană va fi transportată la UPU Alba de către ambulanța SAJ”, a mai transmis ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

18 decembrie 2025

De

A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat În satul Tărtăria din comuna Săliștea magia Crăciunului a început să cuprindă treptat așezarea unde, în urmă cu ceva ani, au fost descoperite tăblițele cu cea mai veche scriere din lume. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

18 decembrie 2025

De

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Alba după ce a violat și bătut în mod repetat o adolescentă de 13 ani, din […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | 36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

18 decembrie 2025

De

36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii În urmă cu 36 de ani, în 18 Decembrie 1989, Timişoara era precum un oraş sub asediu. Urmele luptelor de peste noapte se vedeau peste tot, iar pavajul din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii Dragoș Pâslaru,...
Actualitateacum 7 ore

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt filmate

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană, transportată la spital

Momentul impactului violent din accidentul de la Ighiu în care au fost implicate 3 autoturisme, surprins de camere. O persoană,...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat

A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o...

Curier Județean

Curier Județeanacum 35 de minute

FOTO | Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive Polițiștii rutieri din Alba au...
Curier Județeanacum 2 ore

Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise

Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise Un tânăr...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 minute

„Crăciun ca-n Alba” – echipe din întreg județul se întrec în prepararea tradițională a porcului de Crăciun. Bucatele vor fi degustate gratuit de public

„Crăciun ca-n Alba” – echipe din întreg județul se întrec în prepararea tradițională a porcului de Crăciun. Bucatele vor fi...
Politică Administrațieacum 6 ore

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru. Calendar și condiții de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea