4 – 10 mai 2026 | Camioane și autobuze din Alba, controlate de polițiști în cadrul acțiunii „TRUCK & BUS”. Ce vor verifica oamenii legii

Bogdan Ilea

Camioane și autobuze din Alba, controlate de polițiști în cadrul acțiunii „TRUCK & BUS”. Ce vor verifica oamenii legii

Polițiștii din județul Alba desfășoară acțiunea „TRUCK & BUS”, în cadrul planului ROADPOL, în perioada 4-10 mai 2026. Oamenii legii vor verifica, printre altele, legalitatea transportului sau starea psihofizică a șoferilor.

În perioada 4–10 mai 2026, polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară acțiunea „TRUCK & BUS”, în cadrul planului ROADPOL.

Sunt verificate:

  • respectarea timpilor de conducere și de odihnă;
  • legalitatea transportului;
  • documentele obligatorii;
  • capacitatea de încărcare;
  • starea psihofizică a șoferilor;
  • respectarea vitezei legale.

Scopul acțiunii: prevenirea accidentelor și responsabilizarea participanților la trafic.

Recomandăm tuturor conducătorilor auto și operatorilor de transport:

  • să verifice starea tehnică a vehiculelor;
  • să aibă documentele în regulă;
  • să respecte timpii de odihnă.

