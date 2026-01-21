UPDATE FOTO | INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia. O anexă gospodărească, cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu două autospeciale

INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia. O anexă gospodărească, cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu două autospeciale

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o anexă gospodărească, de pe strada Ioan Budai Deleanu, astăzi, 21 ianuarie 2026.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Mun. Alba Iulia str. Ioan Budai Deleanu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 09:45

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o anexă gospodăreasca, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

Fara victime, a mai precizat ISU Alba.

UPDATE final:

Incendiul a fost stins.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI