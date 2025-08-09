INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 14.00, la un autoturism aflat pe autostrada A 10, sensul de mers Aiud-Turda.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea incendiului de pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda.
Din informațiile preliminare este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.
La misiune participă o autospecială de stinegere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.
Foto: arhivă
