INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 14.00, la un autoturism aflat pe autostrada A 10, sensul de mers Aiud-Turda.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea incendiului de pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda.

Din informațiile preliminare este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

La misiune participă o autospecială de stinegere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.

Foto: arhivă

