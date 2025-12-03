UPDATE FOTO-VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță
Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui camion pe autostrada A10, pe sensul Alba – Aiud, în zona localității Aiud. Din primele informații, flăcările au afectat doar remorca, iar cauza incendiului nu a fost încă stabilită.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor, pentru a asigura atât intervenția eficientă, cât și siguranța persoanelor implicate sau a celor care tranzitează autostrada.
UPDATE 13:50
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la remorca unui camion încărcat cu saci de granule de plastic.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului, la momentul de față acesta fiind localizat, anunță reprezentanții ISU Alba.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
