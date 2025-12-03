Rămâi conectat

Ştirea zilei

UPDATE FOTO-VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui camion pe autostrada A10, pe sensul Alba – Aiud, în zona localității Aiud. Din primele informații, flăcările au afectat doar remorca, iar cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor, pentru a asigura atât intervenția eficientă, cât și siguranța persoanelor implicate sau a celor care tranzitează autostrada.

UPDATE 13:50

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la remorca unui camion încărcat cu saci de granule de plastic.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului, la momentul de față acesta fiind localizat, anunță reprezentanții ISU Alba.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 52 de minute

în

3 decembrie 2025

De

A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba Comuna Râmeț și întreaga comunitate medicală din Alba sunt în doliu. Marți, 2 decembrie 2025, s-a stins din viață medicul Molnar Gheza, unul dintre cei mai respectați și longevivi doctori de familie din județ. Citește și: FOTO | Medicul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 19 ore

în

2 decembrie 2025

De

Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație Marius Pintea, directorul liceului din Teiuș, a primit în 2025 titlul de „Directorul anului pentru inovare”, după ce a reușit să transforme școala pe care o conduce într-un centru […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

2 decembrie 2025

De

APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă O tânără din Alba Iulia a inițiat un apel umanitar pentru o familie de 5 persoane care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu. Oamenii trăiesc în cartierul albaiulian Pâclișa, iar de când au […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale

Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale Sindicaliștii...
Actualitateacum 24 de minute

Teste pentru hepatită GRATUITE pentru persoanele cu simptome, inclusiv cele neasigurate. Anunțul Ministerului Sănătății

Teste pentru hepatită GRATUITE pentru persoanele cu simptome, inclusiv cele neasigurate. Anunțul Ministerului Sănătății Persoanele din România care prezintă simptome...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 52 de minute

FOTO | A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba

A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba Comuna Râmeț și întreaga...
Ştirea zileiacum 2 ore

UPDATE FOTO-VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță

Incendiu pe autostrada A10, lângă Aiud: A luat foc remorca unui autocamion. Pompierii din Alba intervin în forță Detașamentul de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice amenajate în comuna Sântimbru. Alte două urmează să fie amplasate la Coșlariu și Sântimbru sat

Trei noi stații de încărcare pentru mașini electrice amenajate în comuna Sântimbru. Alte două urmează să fie amplasate la Coșlariu...
Curier Județeanacum 3 ore

AVARIE la rețeaua de distribuție a apei potabile din Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă pe două străzi din centru

AVARIE la rețeaua de distribuție a apei potabile din Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă pe două străzi din centru Locuitorii de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 7 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane

3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane Marcată, anual,...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României

1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea