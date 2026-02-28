Curier Județean

INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

De

INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență

Circulația rutieră este restricționată pe autostrada A1 Sibiu–Deva, în zona localității Săliște, după ce un autoturism a luat foc în urma unei defecțiuni tehnice, în dimineața de 28 februarie.

Astfel, traficul este oprit pe banda de urgență și pe prima bandă la kilometrul 273, pe sensul de mers către Sibiu, unde un autoturism aflat pe banda de urgență a fost cuprins de flăcări.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulația rutieră este oprită pe banda de urgență și prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, pe sensul de mers Sibiu, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu, după ce  – în urma unei defecțiuni tehnice – a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism, ce se află pe banda de urgență. Nu au rezultat persoane rănite.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

