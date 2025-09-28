INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, la Sebeș.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autoturism.

Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 10.05.

UPDATE, ISU Alba, ora 10.2o: Incendiul se manifestă la compartimentul motor al autoturismului.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

foto: arhivă

