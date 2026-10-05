Incendiu la Sântimbru: O balotieră a luat foc în zona balastieră
Incendiu la Sântimbru: O balotieră a luat foc în zona balastieră
Un incendiu a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 16.30, în Sântimbru. O balotieră a luat foc în zona balastieră.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Sântimbru, zona balastiera.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o balotiera.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.
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