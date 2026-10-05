Incendiu la Sântimbru: O balotieră a luat foc în zona balastieră

Vitezoman prins cu 211 km/h pe Autostrada A1, în zona Pianu: A rămas fără permis pentru 120 de zile Un șofer a fost prins de polițiști în timp ce circula cu 211 km/h pe Autostrada A1, pe raza comunei Pianu, într-o zonă unde limita maximă este de 130 km/h. Potrivit IPJ Alba, la data de […]