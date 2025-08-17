INCENDIU la o stivă de baloți de paie din Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale
Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 12.00, la o stivă de baloți de paie din localitatea Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale.
Citește și: FOTO | Incendiu la un magazin din Vințu de Jos. Pompierii au intervenit rapid și au limitat pagubele materiale
Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mânărade.
Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o stivă de baloți de paie.
La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.
