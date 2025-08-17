INCENDIU la o stivă de baloți de paie din Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 12.00, la o stivă de baloți de paie din localitatea Mănărade. Intervin pompierii din Blaj cu 3 autospeciale.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mânărade.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o stivă de baloți de paie.

La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.

