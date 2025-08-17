FOTO | Incendiu la un magazin din Vințu de Jos. Pompierii au intervenit rapid și au limitat pagubele materiale

Rămâi conectat

Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, la un magazin situat pe strada Mihai Eminescu din Vințu de Jos. Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale de stingere

Conform primelor date, la locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, dar și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vințu de Jos.

Festivalul Roman Apulum 2025

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la un magazin amplasat în interiorul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 mp. Din fericire, nimeni nu a fost rănit iar incendiul a fost localizat si lichidat rapid.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vințu de Jos.

