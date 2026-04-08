UPDATE | INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Flăcările au cuprins o încăpere din unitatea de învățământ. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Pompierii intervin de urgență cu două autospeciale
Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit, din primele informații, la școala din localitatea Ciugudu de Jos, comuna Unirea.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Ciugudu de Jos, com. Unirea.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la școala din localitate.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Unirea.
UPDATE ISU Alba ora 19:53
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă la o încăpere a școlii (clădire dezafectată), pe o suprafață de aproximativ 30mp.
Se lucrează pentru stingerea in totalitate a incendiului. La intervenție participă si un echipaj din cadrul SVSU Ocna Mureș, a precizat ISU Alba.
Fară victime.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
