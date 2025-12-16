INCENDIU la o locuință din Câlnic: O femeie a suferit un atac de panică după ce o cameră a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 12.30, la o locuință din Câlnic. Intervin pompierii din Sebeș pentru stingerea flăcărilor.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Câlnic, pe strada Fierari.

Este vorba despre un incendiu izbucnit în interiorul camerei unei locuințe.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Incendiul a fost stins de către pompierii militari. A ars interiorul unei camere pe o suprafață de aproximativ 25mp.

De asemenea, o persoană de sex feminin, cu atac de panică, a fost asistată medical la locul producerii incendiului.

