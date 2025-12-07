Rămâi conectat

Curier Județean

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 18.30, la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Bistra.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Incendiul a fost stins de către pompierii militari. A ars o anexă gospodărească în care era depozitat material lemnos, pe o suprafață de aproximativ 20mp.

Se intervine în continuare pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

7 decembrie 2025

De

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.00, la o locuință din Rimetea. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Rimetea. Din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

7 decembrie 2025

De

Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l Un tânăr de 25 de ani, din Șpring, este cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan. Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Șofer din Alba, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

7 decembrie 2025

De

Șofer din Alba, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea Un șofer din Alba a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan și a intrat cu mașina într-un cap de pod.  Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în zonele unde nu există bancomate

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în...
Actualitateacum 9 ore

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 38 de minute

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A...
Ştirea zileiacum o oră

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei...
Curier Județeanacum 8 ore

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Politică Administrațieacum 5 ore

Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect

Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în satul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea