INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni
Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 18.30, la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni.
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Bistra.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.
La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE: Incendiul a fost stins de către pompierii militari. A ars o anexă gospodărească în care era depozitat material lemnos, pe o suprafață de aproximativ 20mp.
Se intervine în continuare pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.
Foto: arhivă
