Curier Județean

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, BĂTUT și amenințat de tatăl iubitei sale: Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, BĂTUT și amenințat de tatăl iubitei sale: Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție

Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost bătut și amenințat de tatăl iubitei sale. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 mai 2026, în jurul orei 20.10, polițiștii din Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un tânăr de 23 de ani, din Cugir, cu privire la faptul că a fost agresat de către tatăl partenerei sale.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, în timp ce se afla la locuința partenerei sale, împreună cu tatăl acesteia, în vârstă de 45 de ani, din Abrud, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, tânărul ar fi fost agresat fizic și amenințat cu acte de violență, de către bărbat.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 45 de ani.

Totodată, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbat, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

4 mai 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

4 mai 2026

De

Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil Luni, 4 mai 2026, între orele 8.30 și 20.00, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Cunța. Se execută lucrari de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Deva-Sibiu) sunt restricționate. Se circulă […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026 Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 215.000 de lei și 22de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada 27 – 30 […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează luni, 4 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult