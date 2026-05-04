Tânăr de 23 de ani, din Cugir, BĂTUT și amenințat de tatăl iubitei sale: Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție

Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost bătut și amenințat de tatăl iubitei sale. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 mai 2026, în jurul orei 20.10, polițiștii din Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un tânăr de 23 de ani, din Cugir, cu privire la faptul că a fost agresat de către tatăl partenerei sale.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, în timp ce se afla la locuința partenerei sale, împreună cu tatăl acesteia, în vârstă de 45 de ani, din Abrud, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, tânărul ar fi fost agresat fizic și amenințat cu acte de violență, de către bărbat.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 45 de ani.

Totodată, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbat, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare.

