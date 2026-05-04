Tânăr de 22 de ani, din Abrud, REȚINUT de polițiști: A distrus din gelozie mașina unei femei de 41 de ani și a amenințat-o la telefon

Un tânăr de 22 de ani, din Abrud, a fost reținut de polițiști după ce a distrus din gelozie mașina unei femei de 41 de ani și a amenințat-o la telefon.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 mai 2026, polițiștii din Abrud au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 41 de ani, din oraș, cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 22 de ani, i-ar fi provocat distrugeri la autoturism.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 2/3 mai 2026, în jurul orei 01.00, pe fondul geloziei, tânărul ar fi distrus oglinda retrovizoare din partea stângă și anvelopele autoturismului femeii și ar fi amenințat-o, telefonic, pe aceasta, cu acte de violență.

Pe numele tânărului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și amenințare, totodată fiind luată și măsura reținerii, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de azi, 4 mai 2026, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

