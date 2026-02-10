VIDEO | INCENDIU la Daia Română: flăcările au cuprins o magazie. Intervin pompierii din Sebeș

INCENDIU la Daia Română: flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Sebeș

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, din localitatea Daia Română, marți, 10 februarie.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Daia Română.

Din informațiile preliminare, este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 08:44

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la o anexă (magazie) pe o suprafață de aproximativ 30 mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului. Pentru stingerea incendiului participă și SVSU Daia si SVSU Sebeș.

Fară victime, a mai transmis ISU Alba.

UPDATE final:

Incendiul a fost stins.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

