UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii
Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra.
Citește și: FOTO | Incendiu la o anexă gospodărească din Blaj. Arde o șură de pe strada Crișului
„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Culdești (Vidra).
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta cu ardere generalizata la o locuință”, a transmis ISU Alba marți, 26 august 2025, la ora 18.35.
Pompierii militari din Câmpeni au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Intervine și SVSU Vidra.
La fața locului a fost deplasat și un echipaj de prim ajutor.
