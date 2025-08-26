UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii

INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință

Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Culdești (Vidra).

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta cu ardere generalizata la o locuință”, a transmis ISU Alba marți, 26 august 2025, la ora 18.35.

Pompierii militari din Câmpeni au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Intervine și SVSU Vidra.

La fața locului a fost deplasat și un echipaj de prim ajutor.

