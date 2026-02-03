Curier Județean

FOTO | INCENDIU la Blaj: Flăcările au cuprins o locuință. Pompierii intervin de urgență

acum 48 de minute

INCENDIU la Blaj: Flăcările au cuprins o locuință. Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Blaj intervin pe strada Plopilor din municipiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință, astăzi, 3 februarie 2026.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu in Mun. Blaj,  str. Plopilor.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 06:48

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta la nivelul acoperisului pe o suprafață de aproximativ 25mp. Se intervine pentru stingerea în totalitate a acestuia, a mai transmis ISU Alba.

UPDATE final

Incendiul a fost stins.

Fară victime, a precizat ISU Alba.

 

