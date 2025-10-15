Rămâi conectat

VIDEO | Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Pompierii din Sebeș intervin în aceste momente pe A1, km 317, sensul de mers Sebe-Orăștie după ce un incendiu ar fi izbucnit la un autoturism, astăzi, 15 octombrie, în jurul orei 18:30.

Citește și: Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A1, km 317, sensul de mers Sebes-Orastie.

Din informațiile primite de la apelant este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Forte alocate pentru acestă misiune: 1 ASAS.

Știre în curs de actualizare…

Sursă VIDEO: Facebook

