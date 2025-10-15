VIDEO | Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism. Pompierii intervin de urgență

Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism – Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Sebeș intervin în aceste momente pe A1, km 317, sensul de mers Sebe-Orăștie după ce un incendiu ar fi izbucnit la un autoturism, astăzi, 15 octombrie, în jurul orei 18:30.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A1, km 317, sensul de mers Sebes-Orastie.

Din informațiile primite de la apelant este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Forte alocate pentru acestă misiune: 1 ASAS.

Știre în curs de actualizare…

Sursă VIDEO: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI