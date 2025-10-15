VIDEO | Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism. Pompierii intervin de urgență
Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism – Pompierii intervin de urgență
Pompierii din Sebeș intervin în aceste momente pe A1, km 317, sensul de mers Sebe-Orăștie după ce un incendiu ar fi izbucnit la un autoturism, astăzi, 15 octombrie, în jurul orei 18:30.
Citește și: Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A1, km 317, sensul de mers Sebes-Orastie.
Din informațiile primite de la apelant este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.
Forte alocate pentru acestă misiune: 1 ASAS.
Știre în curs de actualizare…
Sursă VIDEO: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste” Organizată de Fundația Inter-Art Aiud și Primăria Municipiului Aiud, Direcția de Cultură Centrul Multicultural Liviu Rebreanu, expoziția cu lucrări semnate de Roxana Nistea s-a constituit într-o lecție de artă plastică contemporană prin vizitarea ei, […]
Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național Un bărbat din Șpring a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe un drum național. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Șugag au […]
Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit la volan pe o stradă din oraș
Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit pentru control Un bărbat din Aiud a fost depistat în timp ce se afla la volanul unui autoturism având permisul suspendat. Este cercetat de către oamenii legii. Citește și: Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției: ,,Menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele bancare”
Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției. Mesajul complet Poliția Română avertizează...
Economistul Radu Georgescu după ce BNR a publicat situația Contului Curent al României: ,,Te rog, nu te uita peste aceste date economice”
Economistul Radu Georgescu după ce BNR a publicat situația Contului Curent al României: ,,Te rog, nu te uita peste aceste...
Știrea Zilei
FOTO | Un tânăr din Alba, unul din Lorzii Cerului din Escadrila 48 Aviație Vânătoare: ,,Prima dată am văzut un avion F-16 în clasa a XI-a. În momentul acela mi-am dorit să ajung să lucrez pe această aeronavă”
Un tânăr din Alba, unul din Lorzii Cerului din Escadrila 48 Aviație Vânătoare: ,,Prima dată am văzut un avion F-16...
Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume
Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume...
Curier Județean
VIDEO | Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism. Pompierii intervin de urgență
Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism – Pompierii intervin de urgență Pompierii din Sebeș intervin...
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...