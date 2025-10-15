Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național

Un bărbat din Șpring a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe un drum național.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 354+350 de metri, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Șpring.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest.

A rezultat valoarea de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

