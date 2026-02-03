Curier Județean

UPDATE | INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat de medici la fața locului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat de medici la fața locului

Un incendiu a izbucnit marți dimineața, în jurul orei 9.30, la acoperișul a două locuințe, între Fărău și Alecuș. Intervin pompierii din Blaj, SVSU Ocna Mureș și SVSU Șona.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu între localitățile Fărău și Alecuș.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la acoperișul a două locuințe.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, SVSU Ocna Mureș și SVSU Șona.

UPDATE 10:50

Incendiul a fost stins.

Au fost afectate de incendiu acoperișurile a 2 locuințe și o anexă gospodărească pe o suprafață totală de aprox. 150 mp.

De asemenea, echipajul SMURD prezent la locul producerii incendiului a asistat o persoană de sex masculin, cu atac de panică, a mai precizat ISU Alba.

Foto: arhivă

