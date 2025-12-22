INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit în satul Oiejdea, din comuna Galda de Jos, pe strada Principală, astăzi, 22 decembrie. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Galda de Jos, sat Oiejdea, str. Principala,
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca.
Pompierii intervin la această misiune cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE
Incendiul a fost stins.
A ars o anexă gospodareasca pe o suprafață de aproximativ 6mp.
Fara victime.
