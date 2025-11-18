INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență

Un grajd din satul Tăuni, comuna Valea Lungă, a fost cuprins de flăcări, în noaptea de 18 noiembrie, în jurul orei 02:00.

Potrivit Isu Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în loc. Valea Lungă, sat Tăuni.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească (grajd), fără animale sau persoane surprinse în interior.

Se intervine cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

