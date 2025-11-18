INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență
INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență
Un grajd din satul Tăuni, comuna Valea Lungă, a fost cuprins de flăcări, în noaptea de 18 noiembrie, în jurul orei 02:00.
Potrivit Isu Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în loc. Valea Lungă, sat Tăuni.
Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească (grajd), fără animale sau persoane surprinse în interior.
Se intervine cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Comunicat | STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor
STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor Societatea de Transport Public Alba Iulia SA (STP) desfășoară, în ultima perioadă, o campanie publică ilegală și imorală prin care încearcă să obțină beneficii financiare suplimentare, în defavoarea intereselor albaiulienilor, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Alba Iulia. Mesajul […]
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Un părinte a transmis un mesaj de mulțumire către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, exprimându-și recunoștința pentru îngrijirea primită pe durata internării de aproximativ cinci zile, alături de copilul său. „Pe durata internării de […]
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin Un gest de vigilență și profesionalism din partea unui polițist aflat în timpul liber a dus la identificarea și reținerea celor doi tineri din județul Alba, în vârstă de 19 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul...
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1...
VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni
Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni Pregătirile...
Curier Județean
INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență
INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență Un grajd din satul...
Comunicat | STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor
STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor Societatea de Transport Public Alba Iulia SA...
Politică Administrație
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...