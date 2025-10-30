INCENDIU într-o localitate din Alba! Flăcările au izbucnit la un grajd. Pompierii intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit la un grajd din localitatea Izvorul Ampoiului, județul Alba, astăzi, 30 octombrie, în jurul orei 14:45. Pompierii intervin cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Izvorul Ampoiului.

Din informațiile preliminare at fi vorba despre un incediu izbucnit la o anexă gospodarească (grajd).

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si SVSU Zlatna.

