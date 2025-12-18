INCENDIU în Sebeș: O persoană primește îngrijiri medicale și alte 20 au fost evacuate. Totul a pornit de la o tigaie uitată pe foc
INCENDIU în Sebeș: Degajări de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu
Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu. Este vorba de o degajare de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebes, str. M. Kogalniceanu, la parterul blocului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o degajare de fum dintr-un apartament.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Sebeș.
UPDATE 23:21
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului, casa scării a blocului este inundată cu fum.
S-a reusit patrunderea in apartament. Este vorba despre o tigaie uitata pe foc.
Pana la momentul de față, din bloc au fost evacuate 20 de persoane.
Se intervine pentru ventilarea spațiului si stingerea in totalitate a incendiului.
Totodată, la fata locului, o persoana intoxicata cu fum, conștientă, cooperantă, este asistata medical de catre echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului.
FOTO: Arhivă, rol ilustrativ
