Rămâi conectat

Curier Județean

INCENDIU în Sebeș: O persoană primește îngrijiri medicale și alte 20 au fost evacuate. Totul a pornit de la o tigaie uitată pe foc

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

De

INCENDIU în Sebeș: Degajări de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu. Este vorba de o degajare de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebes, str. M. Kogalniceanu, la parterul blocului. 

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o degajare de fum dintr-un apartament. 

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Sebeș.

UPDATE 23:21

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului, casa scării a blocului este inundată cu fum.

S-a reusit patrunderea in apartament. Este vorba despre o tigaie uitata pe foc.

Pana la momentul de față, din bloc au fost evacuate 20 de persoane.

Se intervine pentru ventilarea spațiului si stingerea in totalitate a incendiului.

Totodată, la fata locului, o persoana intoxicata cu fum, conștientă, cooperantă, este asistata medical de catre echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului.

FOTO: Arhivă, rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Eurodeputatul Mircea Hava a votat, alături de suveraniști, împotriva inițiativei ,,pentru avorturi sigure și accesibile”. A fost adoptată de Parlamentul European

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 decembrie 2025

De

Eurodeputatul Mircea Hava a votat, alături de suveraniști, împotriva inițiativei ,,pentru avorturi sigure și accesibile”. A fost adoptată de Parlamentul European Eurodeputatul European a adoptat, miercuri, 17 decembrie, inițiativa denumită My voice, my choice, care prevede acces la ,,avorturi sigure și accesibile”. Europarlamentarul Mircea Hava, care face parte din European People’s Party, a votat ,,împotriva” […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 decembrie | Moș Crăciun la Alba Mall: Concert de colinde și daruri pentru cei mici

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 decembrie 2025

De

Moș Crăciun la Alba Mall: Concert de colinde și daruri pentru cei mici Moș Crăciun urmează să ajungă la Alba Mall, vineri, 19 decembrie, de la ora 18:00, aducând daruri pentru cei mici. Participanții vor avea parte și de un concert de colinde.  Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, vizită la Așezământul social „Sfântul Andrei” din Bărăbanț: Au oferit daruri și colinde pentru bunici

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

18 decembrie 2025

De

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, vizită la Așezământul social „Sfântul Andrei” din Bărăbanț: Au oferit daruri și colinde pentru bunici Elevii clasei a X-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au desfășurat o activitate cu caracter social, vizitând, înainte de sărbătorile de iarnă, Așezământul social „Sfântul Andrei” din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Aproape 400 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru plata serviciilor medicale şi a medicamentelor

Aproape 400 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru plata serviciilor medicale şi a medicamentelor Casa Naţională...
Actualitateacum 8 ore

Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar

Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar Românii vor mai putea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat

A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o...
Ştirea zileiacum 12 ore

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 32 de minute

INCENDIU în Sebeș: O persoană primește îngrijiri medicale și alte 20 au fost evacuate. Totul a pornit de la o tigaie uitată pe foc

INCENDIU în Sebeș: Degajări de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui...
Curier Județeanacum 3 ore

Eurodeputatul Mircea Hava a votat, alături de suveraniști, împotriva inițiativei ,,pentru avorturi sigure și accesibile”. A fost adoptată de Parlamentul European

Eurodeputatul Mircea Hava a votat, alături de suveraniști, împotriva inițiativei ,,pentru avorturi sigure și accesibile”. A fost adoptată de Parlamentul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Politică Administrațieacum 3 zile

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 18 ore

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea