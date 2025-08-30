INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde
INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 20.30, la o locuință din satul Popești. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Popești (UAT Întregalde).
Din informațiile primite de la apelant, arde generalizat o locuință.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Întregale.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți
INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa în Cergău Mic, la o șiră de baloți. Intervin pompierii. Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu pe raza localității Cergău Mic. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o șiră de baloți. La misiune participă o autospecială […]
UPDATE FOTO | INCENDIU la o magazie din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale
INCENDIU la o magazie din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa la o anexă gospodărească din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Șibot. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească. […]
FOTO | Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia
Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia Ansamblul Folcloric al Comunei Șpring s-a clasat pe primul loc la Festivalul Internațional de Muzică și Dans ,,Paralia Paradise” din Grecia. „Sunt cea mai mândră de acești copii frumoși și talentați! Mulțumesc, dragi copii, pentru prestația voastră! […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun: „Românii vor să fie măreți din nou. Suverani și măreți! Cum? Luând la bătaie un amărât de om, departe de țara lui, de prietenii lui, de familia lui”
Cristian Păun: „Românii vor să fie măreți din nou. Suverani și măreți! Cum? Luând la bătaie un amărât de om,...
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza...
Știrea Zilei
Cum a fost înșelat un vârstnic de 81 de ani, din Alba, cu 6.000 de lei pentru o operație oftalmologică fictivă. Escrocul nu era la prima faptă de acest gen
Un vârstnic de 81 de ani, din Alba, înșelat cu 6.000 de lei pentru o operație oftalmologică fictivă. Escrocul nu...
VIDEO | ”Ograda cu struți”, o afacere deschisă în 2009 cu bani de la nuntă, lider european la producția de carne de struț: Abator propriu, fabrică de furaje și peste 1000 de păsări sacrificate pe an
”Ograda cu struți”, o afacere deschisă în 2009 cu bani de la nuntă, lider european la producția de carne de...
Curier Județean
INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde
INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde Un incendiu a...
INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți
INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa în Cergău Mic, la o...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic
Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un...
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...
MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Idei de urări, felicitări și SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Ce mesaje, urări, felicitări și SMS-uri de ”la mulți ani” puteți trimite persoanelor care își...