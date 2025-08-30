Rămâi conectat

INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde

Ioana Oprean

acum 6 minute

INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 20.30, la o locuință din satul Popești. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Popești (UAT Întregalde).

Din informațiile primite de la apelant, arde generalizat o locuință.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Întregale.

Foto: arhivă

