FOTO | INCENDIU în Șard: Camera tehnică a unui atelier auto a fost cuprinsă de flăcări. Intervin Pompierii

INCENDIU în Șard: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin Pompierii

Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească, astăzi, 16 decembrie, în localitatea Șard. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc Șard.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească.

La această misiune, salvatorii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 11:10

Echipajele au ajuns la locul producerii incendiului.

Acesta se manifestă la o cameră tehnică a unui atelier auto pe o suprafață de aprox. 20mp.

Incendiul la momentul de față este localizat, se lucrează pentru stingerea in totalitate a acestuia si înlăturarea efectelor negative produse.

Fară victime.

UPDATE 11:47

Incendiul a fost stins, a confirmat ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI