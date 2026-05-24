INCENDIU în Petrești: Foc la un coș de fum. Intervin pompierii

Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 24 mai 2026, în Petrești.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Petrești, strada Zorilor.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si SVSU Sebeș”, a transmis ISU Alba la ora 15.09.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la nivelul unui coș de fum.

La momentul de față incendiul este localizat. Se lucrează pentru stingerea in totalitate a acestuia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

